Американец Карвел Андерсон покинул «Локомотив-Кубань»

Атакующий защитник Карвел Андерсон покинул «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарского клуба. «Локомотив-Кубань» принял решение воспользоваться опцией выхода из соглашения с американским игроком.

«Благодарим Карвела за время, проведённое в «Локо», профессионализм и эффектные дальние попадания. Желаем крепкого здоровья и удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении краснодарской команды.

Напомним, Андерсон из-за травмы выбыл из состава «Локомотива» до конца завершившегося сезона Единой лиги ВТБ в середине февраля. В общей сложности Карвел принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 7,8 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 0,9 передачи.

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