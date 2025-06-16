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Самсон Руженцев продлил контракт с ЦСКА

Самсон Руженцев продлил контракт с ЦСКА
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Лёгкий форвард Самсон Руженцев продлил контракт с ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Самсон выступал за «Парму» на правах аренды. В новом сезоне спортсмен вновь будет представлять красно-синих.

В 29 матчах сезона-2024/2025 Руженцев в среднем набирал 13,5 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 2,3 передачи. «Самара» заняла 11-е место в турнирной таблице, не сумев пробиться в плей-офф.

ЦСКА стал чемпионом Единой лиги минувшего сезона, в финальной серии победив «Зенит».

Ранее о новом соглашении с атакующим защитником Георгием Жбановым объявил «Зенит».

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