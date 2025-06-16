Стал известен шаг «Зенита» в отношении Хавьера Паскуаля — источник

Петербургский «Зенит» сделал предложение Хавьеру Паскуалю остаться на посту главного тренера команды. Об этом информирует Sport24.

Напомним, Паскуаль стал главным тренером «Зенита» в феврале 2020 года. Под его руководством клуб завоевал золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становился обладателем Суперкубка Лиги ВТБ (2022, 2023).

В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга вышла в финал Единой лиги, где встречалась с московским ЦСКА. «Зенит» уступил в серии из шести матчей, завоевав в итоге серебро.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с атакующим защитником Георгием Жбановым.

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