Иван Ухов: в Единую лигу могли бы добавить «Спартак» или «Динамо»

Защитник баскетбольного ЦСКА Иван Ухов выступил за расширение Единой лиги ВТБ. Как считает спортсмен, к чемпионату могли бы присоединиться такие бренды, как «Динамо» и «Спартак».

«Считаю, что Единую лигу ВТБ можно было бы расширить. В лигу могли бы добавить такие бренды, как «Спартак» или «Динамо». Они бы подтянули свои фанатские базы. Хотя у этой истории, наверное, есть какие-то свои подводные камни. Но я двумя руками за то, чтобы лига расширялась, чтобы было больше интересных матчей, дерби. Для фанатов баскетбола, игроков и тренеров это было бы только в плюс», — приводит слова Ухова Legalbet.

Напомним, ЦСКА стал чемпионом минувшего сезона Единой лиги, в финальной серии победив «Зенит».

Достижения сборных России по баскетболу: