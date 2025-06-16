Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс строит огромный особняк «своей мечты» в Беверли-Хиллз (Калифорния, США). Об этом информирует Beaumont Enterprise.

Отмечается, что своё свободное время Леброн в настоящий момент уделяет строительству, которое началось ещё в 2023 году. Участок с недвижимостью Джеймс приобрёл в 2020-м за $ 36,75 млн, однако принял решение демонтировать жильё и построить на его месте новое.

По сведениям источника, особняк, помимо прочего, будет включать пейзажный бассейн, домашний кинотеатр, винный погреб и крытую баскетбольную площадку.

Загадочный тизер из аккаунта Леброна Джеймса: