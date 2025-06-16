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Пистиолис высказался о решении ЦСКА продлить контракт с Руженцевым

Пистиолис высказался о решении ЦСКА продлить контракт с Руженцевым
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу продления контракта с лёгким форвардом Самсоном Руженцевым.

«Рад снова приветствовать Самсона в команде. Его возвращение знаменует собой новую главу, полную потенциала. Уверен, что вместе мы сформируем перспективы роста и успеха для него и для команды», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Руженцев выступал за пермскую «Парму» на правах аренды. В новом сезоне 23-летний игрок вновь будет представлять ЦСКА.

В 29 матчах сезона-2024/2025 Самсон в среднем набирал 13,5 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 2,3 передачи.

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