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«Анадолу Эфес» расстался с экс-тренером «Локомотива-Кубань»

«Анадолу Эфес» расстался с экс-тренером «Локомотива-Кубань»
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Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» расстался с итальянским главным тренером коллектива Лукой Банки, о чём сообщила пресс-служба коллектива.

60-летний Банки присоединился к «Анадолу Эфес» в январе 2025 года и помог турецкой команде завершить регулярный чемпионат сезона-2024/2025 на серии из восьми побед и подняться на шестое место.

Затем на стадии плей-офф в 1/4 финала турецкая команда встретилась с чемпионом 2024 года афинским «Панатинаикосом» в серии из пяти матчей, прежде чем вылететь (2-3). «Эфес» стал вторым местом тренерской работы Банки в Евролиге. В сезоне-2023/2024 он работал в болонском «Виртусе» и покинул свой пост после 10 поражений в 12 матчах.

5 июля 2019 года он подписал контракт с командой Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», но уже в ноябре того же года соглашение было расторгнуто.

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