«100% фейковые новости». Менеджер «Хапоэля» — об интересе к Расселлу Уэстбруку

Генеральный менеджер баскетбольного клуба-чемпиона Еврокубка-2025 «Хапоэль» Тель-Авив Джордж Хинас прокомментировал слухи об интересе израильского коллектива к звёздному разыгрывающего защитнику команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Расселлу Уэстбруку.

«Это на 100% фейковые новости. Упоминались цифры — $ 50 млн в год — это безумие. Я понимаю, что «Хапоэль» Тель-Авив привлекает внимание, потому что мы тратим деньги. Я насчитал 37 игроков, которые были связаны с нами.

Хорошо, что у нас будет три состава, ведь когда у тебя 37 игроков, это упрощает задачу (смеётся). Если серьёзно — это неправда. Интереса не было, и никто к нему не обращался», — приводит слова Хинаса издание Basketball Sphere.