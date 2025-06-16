Финал чемпионата Израиля отменён после двух матчей из-за войны с Ираном — Eurohoops

Финальная серия сезона-2024/2025 в израильском чемпионате по баскетболу между «Маккаби» Тель-Авив и иерусалимским «Хапоэлем» отменена из-за войны с Ираном, сообщило издание Eurohoops со ссылкой на источники в лиге.

Сообщается, что серия завершена при счёте 1-1 без выявления победителя. В комитете лиги будут решать, награждать ли обе команды или оставить сезон без чемпиона.

Третья игра должна была состояться в воскресенье на тель-авивской арене «Менора Мивтахим». С тех пор лига рассмотрела другие варианты, такие как перенос турнира в другой город и проведение матчей без фанатов.

Сообщается, что легионеры «Маккаби» уже покинули Израиль, чтобы вернуться на родину, что подтверждает широко распространённую версию о преждевременном завершении сезона.