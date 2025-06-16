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Назван игрок «Оклахомы», который способен повторить судьбу легендарного Скотти Пиппена

Назван игрок «Оклахомы», который способен повторить судьбу легендарного Скотти Пиппена
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) есть люди, которые видят в тяжёлом форварде и одном из лидеров «Оклахомы-Сити Тандер» Джейлене Уильямсе потенциал для повторения карьеры легендарного шестикратного чемпиона лиги Скотти Пиппена.

«Одна из ключевых вещей, которая была в четвёртой игре, — совместная работа Шея с Джей Уильямсом. И в лиге есть люди, которые считают, что Джейлен Уильямс способен построить карьеру, похожую на путь Скотти Пиппена», — сказал Уиндхорст в эфире канала ESPN.

В ночь на 17 июня в финальной серии НБА состоится пятый матч между «Оклахомой-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». Пока счёт равный — 2-2.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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