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«Мог бы заполнить пустоту». Инсайдер рассказал, кого хочет получить «Лейкерс»

«Мог бы заполнить пустоту». Инсайдер рассказал, кого хочет получить «Лейкерс»
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Авторитетный инсайдер и эксперт Дэйв Макменамин поделился мнением насчёт того, что «Лос-Анджелес Лейкерс» интересуются Уокером Кесслером из «Юты Джаз».

«Уокер Кесслер по-прежнему остаётся игроком, которым интересуются «Лейкерс». Приведёт ли это к какой-либо сделке? Очевидно, что в прошлом году запрашиваемая цена была слишком высокой, и «Лейкерс» в итоге распрощались с теми активами, которые они хотели отправить в «Джаз», чтобы получить Кесслера, так как в итоге совершили обмен Луки [Дончича].

Но если они вернутся к этому вопросу, то Кесслер останется игроком, который, по мнению «Лейкерс», мог бы заполнить пустоту на позиции центрового. Опять же, я не говорю, что что-то движется в этом направлении, или набирает обороты, или что-то в этом роде, но Кесслер по-прежнему на радаре «Лейкерс», — сказал Макменамин на YouTube-канале ESPN 700 Sports.

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