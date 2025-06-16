«Мог бы заполнить пустоту». Инсайдер рассказал, кого хочет получить «Лейкерс»

Авторитетный инсайдер и эксперт Дэйв Макменамин поделился мнением насчёт того, что «Лос-Анджелес Лейкерс» интересуются Уокером Кесслером из «Юты Джаз».

«Уокер Кесслер по-прежнему остаётся игроком, которым интересуются «Лейкерс». Приведёт ли это к какой-либо сделке? Очевидно, что в прошлом году запрашиваемая цена была слишком высокой, и «Лейкерс» в итоге распрощались с теми активами, которые они хотели отправить в «Джаз», чтобы получить Кесслера, так как в итоге совершили обмен Луки [Дончича].

Но если они вернутся к этому вопросу, то Кесслер останется игроком, который, по мнению «Лейкерс», мог бы заполнить пустоту на позиции центрового. Опять же, я не говорю, что что-то движется в этом направлении, или набирает обороты, или что-то в этом роде, но Кесслер по-прежнему на радаре «Лейкерс», — сказал Макменамин на YouTube-канале ESPN 700 Sports.