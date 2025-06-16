Бриттни Грайнер отреагировала на обвинения в расизме

34-летняя американская баскетболиста Бриттни Грайнер, играющая на позиции центровой в команде «Атланта Дрим» в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), ответила на обвинения в расизме в адрес звёздной защитницы «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк. Напомним, Грайнер назвала Кларк «мусором» и «белой девочкой».

— Ты помнишь, что сказала во время матча с «Индианой Фивер»? Многие люди верят, что ты произнесла «чёртова белая девочка».

— Я знаю, что это было не так, потому что я бы не стала использовать такие выражения, — ответила Грайнер на вопрос журналиста.

Бриттни является чемпионкой WNBA (2014), трёхкратной чемпионкой Олимпийских игр (2016, 2020, 2024), девятикратной участницей Матча всех звёзд.