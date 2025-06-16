Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бриттни Грайнер отреагировала на обвинения в расизме

Бриттни Грайнер отреагировала на обвинения в расизме
Комментарии

34-летняя американская баскетболиста Бриттни Грайнер, играющая на позиции центровой в команде «Атланта Дрим» в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), ответила на обвинения в расизме в адрес звёздной защитницы «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк. Напомним, Грайнер назвала Кларк «мусором» и «белой девочкой».

— Ты помнишь, что сказала во время матча с «Индианой Фивер»? Многие люди верят, что ты произнесла «чёртова белая девочка».
— Я знаю, что это было не так, потому что я бы не стала использовать такие выражения, — ответила Грайнер на вопрос журналиста.

Бриттни является чемпионкой WNBA (2014), трёхкратной чемпионкой Олимпийских игр (2016, 2020, 2024), девятикратной участницей Матча всех звёзд.

Подробнее о ситуации:
«Чёртова белая девчонка». Пережившая российскую тюрьму Грайнер дважды оскандалилась в США
«Чёртова белая девчонка». Пережившая российскую тюрьму Грайнер дважды оскандалилась в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android