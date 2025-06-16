Леброн Джеймс чётко обозначил свою позицию о тренерстве после завершения карьеры

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий на позиции форварда за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», во время беседы с легендарным разыгрывающим защитником Стивом Нэшем высказался по поводу возможности стать тренером после завершения карьеры.

«Спасибо за вопрос, но могу с уверенностью сказать — этого не произойдёт ни при каких обстоятельствах и ни в одной команде. Шансы на это абсолютно отсутствуют», — сказал Леброн во время подкасата на YouTube-канале

Mind the Game.

Ранее стало известно, что Леброн строит огромный «особняк своей мечты» в Беверли-Хиллз.