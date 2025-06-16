Видео: Виктор Вембаньяма осваивает кунг-фу в монастыре Шаолинь

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 21-летний звёздный французский центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма из команды «Сан-Антонио Спёрс» практикует кунг-фу в шаолиньском храме.

Виктор был выбран под первым номером драфта североамериканской лиги в 2023 году командой из Сан-Антонио. В коллективе он выступает под первым игровым номером.

Вембаньяма стал первым французом, выбранным на драфте НБА под первым номером (и вторым европейцем после Андреа Барньяни в 2006 году). Это был третий в истории выбор под первым номером для «Спёрс», до этого они выбирали Дэвида Робинсона в 1987 году и Тима Данкана в 1997 году.

Ранее журналист рассказал о распорядке дня Вембаньямы в шаолиньском храме.