Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Виктор Вембаньяма осваивает кунг-фу в монастыре Шаолинь

Видео: Виктор Вембаньяма осваивает кунг-фу в монастыре Шаолинь
Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 21-летний звёздный французский центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма из команды «Сан-Антонио Спёрс» практикует кунг-фу в шаолиньском храме.

Виктор был выбран под первым номером драфта североамериканской лиги в 2023 году командой из Сан-Антонио. В коллективе он выступает под первым игровым номером.

Вембаньяма стал первым французом, выбранным на драфте НБА под первым номером (и вторым европейцем после Андреа Барньяни в 2006 году). Это был третий в истории выбор под первым номером для «Спёрс», до этого они выбирали Дэвида Робинсона в 1987 году и Тима Данкана в 1997 году.

Ранее журналист рассказал о распорядке дня Вембаньямы в шаолиньском храме.

Сейчас читают:
Журналист рассказал о графике дня Вембаньямы в шаолиньском храме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android