«Взялся за дедовские привычки». Халибёртон высмеял поведение Леброна в сборной США

Разыгрывающий и лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон в беседе с популярным актёром и комиком Кевином Хартом высмеял привычки 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» во время пребывания в сборной США на Олимпиаде-2024 в Париже, где американцы взяли золото в баскетболе.

«Леброн и Кевин Дюрант уже превратились в настоящих «дядюшек» среди игроков. Брон и вовсе взялся за дедовские привычки. Вот мы сидим в тренажёрном зале, а он устроился с планшетом прямо на груди и включает «Клан Сопрано» на полной громкости — даже наушники не надевает.

Никто не осмеливается сделать ему замечание. Я подошёл, похлопал его по плечу и спросил: «Ты же буквально лицо Beats — почему без наушников?» Поинтересовался, в который раз он пересматривает сериал. Оказалось, что уже в четвёртый. И всё же, почему он так заразительно смеётся в голос?» — сказал Халибёртон на YouTube-канале LOL Network.