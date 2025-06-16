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ClutchPoints предсказал, под каким номером выберут Егора Дёмина на драфте НБА — 2025

ClutchPoints предсказал, под каким номером выберут Егора Дёмина на драфте НБА — 2025
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Известный североамериканский спортивный портал ClutchPoints представил свой прогноз к предстоящему драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый раунд которого состоится в ночь с 25 на 26 июня.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

В рейтинге издания оказался 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, которого, по их мнению, выберут под 11-м общим номером. Этот пик принадлежит клубу «Портленд Трэйл Блэйзерс», причём недавно Дёмин прошёл индивидуальную тренировку именно в этой команде.

Отметим, что второй раунд драфта назначен на ночь с 26 на 27 июня. Кроме Дёмина, шанс быть выбранным на драфте есть и у 24-летнего российского центрового Владислава Голдина.

Следить за Дёминым:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
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Новости. Баскетбол
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