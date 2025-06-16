ClutchPoints предсказал, под каким номером выберут Егора Дёмина на драфте НБА — 2025

Известный североамериканский спортивный портал ClutchPoints представил свой прогноз к предстоящему драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый раунд которого состоится в ночь с 25 на 26 июня.

В рейтинге издания оказался 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, которого, по их мнению, выберут под 11-м общим номером. Этот пик принадлежит клубу «Портленд Трэйл Блэйзерс», причём недавно Дёмин прошёл индивидуальную тренировку именно в этой команде.

Отметим, что второй раунд драфта назначен на ночь с 26 на 27 июня. Кроме Дёмина, шанс быть выбранным на драфте есть и у 24-летнего российского центрового Владислава Голдина.