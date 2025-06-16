«Мы обыграли Джордана и устроили небольшой парад». О'Нил — о 0-4 в финале НБА 1995 года

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил считает себя виновным в поражении «Орландо Мэджик» в финальной серии 1995 года с «Хьюстон Рокетс» (0-4).

«Это была моя вина, что мы проиграли. Потому что, будучи лидером, я не повёл за собой. После того как мы обыграли «Буллз», я сдался. Мы победили Майка. И мы играли с «Хьюстоном» раньше. Что было в наших противостояниях? Хаким набирал 30 очков, я — 27.

И, не для протокола, у нас было восемь выходных. Мы с Деннисом Скоттом занимались тем, чем не должны были. Они устроили небольшой парад и всё такое. Это научило меня никогда не праздновать слишком рано. Мы просто праздновали, а потом, когда мы включились в игру, то оказались… Я не могу винить в этом Ника, но он смазывал штрафные броски. Это моя вина, потому что я не подготовил ребят, но Ник не реализует штрафные броски, и мы уступаем со счётом 0-2.

Мы едем в Хьюстон и понимаем, что у нас нет шансов, поэтому нас сметают. Ладно, подумал я, если когда-нибудь вернусь в финал, я должен доминировать. Набирать по 40 очков. Забудьте о 28 и 10, о которых я говорил. Вот почему, когда я вернулся в финал, я старался показывать большие цифры. Если мы не победим, это будет моя вина, и как лидер я принимаю это», — приводит слова О'Нила издание NBA Analysis.