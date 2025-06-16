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Лука Дончич снова появился на публике с видимой потерей веса

Лука Дончич снова появился на публике с видимой потерей веса
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26-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий на позиции защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», появился на публике в своей родной стране с видимой потерей веса.

Фото: Из социальных сетей

На фотографии видно, что Лука достаточно сильно похудел по сравнению со своей формой в сезоне-2024/2025.

На драфте НБА 2018 года Дончич был выбран «Атлантой Хоукс» под третьим номером. Права на игрока были сразу же обменяны в «Даллас Маверикс» на пятый пик — Трея Янга и защищённый пик драфта-2019.

В составе «Далласа» Дончич один раз вышел в финал НБА (2024 год), а 2 февраля 2025-го стал частью громкого обмена между «Маверикс» и «Лейкерс», в ходе которого Энтони Дэвис перешёл в «Даллас», а Лука — в состав «озёрников».

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