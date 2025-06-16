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ClutchPoints назвал главных претендентов на Егора Дёмина в драфте НБА — 2025

ClutchPoints назвал главных претендентов на Егора Дёмина в драфте НБА — 2025
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Известный североамериканский спортивный портал ClutchPoints проанализировал выступления 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина накануне драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, который пройдёт в ночь с 25 на 26 июня. Издание также перечислило клубы НБА, проявляющие интерес к Дёмину.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Существует вероятность, что Егор Дёмин может выпасть из числа лотерейных пиков, несмотря на то что многие команды считают его одним из лучших разыгрывающих в этом драфте. По словам источников, если Дёмин окажется доступен в диапазоне с 15-го по 17-й пик, сразу несколько клубов проявят интерес к тому, чтобы подняться за ним выше. В числе его поклонников числятся «Бруклин Нетс», а также «Портленд» и «Чикаго».

Хотя некоторые специалисты выражают опасения по поводу его результативности, особенно при бросках с периметра, именно длина и видение площадки, которые Дёмин демонстрирует в качестве плеймейкера, привлекли к нему пристальное внимание на преддрафтовых просмотрах. Его универсальность и способность играть как с мячом, так и без него, а также закрывать сразу несколько позиций, делают его одним из главных претендентов на выбор в лотерее», — сказано в статье.

Следить за драфтом:
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
Live
Егор Дёмин на драфте НБА — 2025. Под каким номером уйдёт наш молодой талант? LIVE
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Новости. Баскетбол
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