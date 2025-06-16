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Опубликовано видео, где Шей Гилджес-Александер поставил 429 автографов подряд

Опубликовано видео, где Шей Гилджес-Александер поставил 429 автографов подряд
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Официальный аккаунт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовал видеоролик, на котором 26-летний звёздный защитник Шей-Гилджес Александер, представляющий команду «Оклахома-Сити Тандер», ставит 429 автографов подряд.

Автограф-сессия Самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата в сезоне-2024/2025 произошла после командной тренировки в преддверии пятого матча финальной серии плей-офф с «Индианой Пэйсерс», которая состоится в ночь на 17 июня на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахоме.

После двух проведённых встреч счёт в финальном противостоянии между «Тандер» и «Пэйсерс» равный — 2-2.

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