«Хотите чемпионство — берите моих сыновей!» Лавар Болл обратился к «Клипперс»

Известный шоумен Лавар Болл, являющийся отцом игроков Лонзо Болла («Чикаго Буллз»), Ламело Болла («Шарлотт Хорнетс») и Лианджело Болла, обратился к руководству команды «Лос-Анджелес Клипперс».

«Если вы хотите стать чемпионами, то послушайте меня! Я очень упрощаю задачу. Все пытаются выйти на рынок и совершить эти сделки… Эй, Мело [Ламело Болл] должен быть здесь. Мне всё равно, где вы будете задействовать его. Но вот что я вам скажу: если вы поставите его с братом, то он отправится на своё прежнее место, то есть на «двойку» (атакующий защитник. — Прим. «Чемпионата»).

Он любит попадать в корзину, но единственный, кто сможет правильно задействовать Ламело, — это его брат Лонзо. Позовите Лонзо, Мело и Лианджело — никто не сможет превзойти трёх моих парней в быстрой игре. Итак, «Клипперс», забирайте этих чёртовых парней с мячом домой, давайте выиграем этот чемпионат и перестанем валять дурака.

Все вы, фанаты, которые хотят вернуть титул в Лос-Анджелес… ДА! Совершенно новая арена с «Болл бойз»? Вы наверняка захотите прийти и посмотреть это шоу. Но если вы хотите чемпионата, [Стив] Балмер, я к тебе обращаюсь… Иди, позови своих парней, и давай поиграем в мяч!» — приводит слова Болла издание Sports Illustrated.