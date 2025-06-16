Кандидат на топ-1 драфта-2026 рассказал, как применит опыт Егора Дёмина в своей игре

206-сантиметровый американский форвард Эй Джей Дибанца, являющийся одним из кандидатов на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2026 году, рассказал, как применит в своей игре за университет Бригама Янга опыт российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина.
«Егор был важным игроком для них [BYU], занимал ключевую позицию разыгрывающего. Сейчас у них есть Роберт Райт, поэтому мне не придётся брать на себя роль основного разыгрывающего. Однако, учитывая, как они используют высокого защитника ростом 203 см, я смогу выполнять часть этих функций», — приводит слова Дибанцы издание Yahoo Sрorts.