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Победитель чемпионата Израиля по баскетболу не будет выявлен из-за войны с Ираном

Победитель чемпионата Израиля по баскетболу не будет выявлен из-за войны с Ираном
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В свете продолжающегося военного конфликта с Ираном израильская баскетбольная Премьер-лига официально отменила третий матч финала плей-офф между тель-авивским «Маккаби» и иерусалимским «Хапоэль Банк Яхав», о чём сообщила пресс-служба турнира.

На момент принятия решения счёт в противостоянии был равный — 1-1.

Комитет внешних директоров лиги единогласно решил, что сезон-2024/2025 завершится без объявления чемпиона. После консультаций с правительством и военным, а также представителями команды — председателем «Маккаби» Шимоном Мизрахи и владельцем «Хапоэля» Маттаном Адельсоном — комитет постановил, что титул должен быть определён на площадке.

Однако, не имея надёжного варианта проведения решающей игры и альтернативного формата, приемлемого для всех сторон, лига решила вообще отказаться от назначения чемпиона.

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