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Отец Стефена Карри назвал главную причину, почему его сын не завершает карьеру в НБА

Отец Стефена Карри назвал главную причину, почему его сын не завершает карьеру в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делл Карри объяснил, почему его сын — 36-летний четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри, представляющий команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, — не завершает карьеру.

«Он всё ещё любит игру. В нём по-прежнему живёт дух соперничества, и он стремится завоевать ещё один титул. Так что о завершении карьеры сейчас речи не идёт. Но когда этот момент наступит, я уверен, он примет правильное решение», — приводит слова Карри-старшего издание Responsible Gaming.

Стефен Карри на драфте НБА 2009 года был выбран под седьмым номером клубом «Голден Стэйт Уорриорз». За это время он завоевал четыре титула, дважды признавался MVP регулярного чемпионата (2015-й и 2016-й) и единожды — MVP финала в 2022-м. В составе сборной США баскетболист стал олимпийским чемпионом 2024 года.

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