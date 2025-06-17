«То, что меня абсолютно не интересует». Никола Йокич — о здоровом образе жизни

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции центрового, высказался о здоровом образе жизни.

«Здоровый сон, два литра воды в день, отказ от алкоголя и сигарет, правильное питание, регулярные тренировки, холодный душ — это именно то, что меня абсолютно не интересует», — приводит слова Йокича аккаунт Hoops в социальной сети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2024/2025 «Денвер» занял четвёртое место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях. В плей-офф «Наггетс» выбыли во втором раунде, уступив «Оклахома-Сити Тандер» — 3-4.