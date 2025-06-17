Шэмс Чарания раскрыл детали травмы Тайриза Халибёртона в пятом матче финала НБА

В данный момент проходит пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 59:45 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон получил травму ноги во время матча. Кроме того, по итогам первой половины игры он впервые в карьере не набрал ни одного очка, промахнувшись во всех пяти бросках.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Тайриз Халибёртон испытывает дискомфорт в правой икроножной мышце», — заявил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания во время прямого эфира.