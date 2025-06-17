Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шэмс Чарания раскрыл детали травмы Тайриза Халибёртона в пятом матче финала НБА

Шэмс Чарания раскрыл детали травмы Тайриза Халибёртона в пятом матче финала НБА
Комментарии

В данный момент проходит пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 59:45 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
92 : 86
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон получил травму ноги во время матча. Кроме того, по итогам первой половины игры он впервые в карьере не набрал ни одного очка, промахнувшись во всех пяти бросках.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Тайриз Халибёртон испытывает дискомфорт в правой икроножной мышце», — заявил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания во время прямого эфира.

Следить за матчем:
«Индиана» даже без лидера вернула интригу! Ждём очередной чудесный камбек? LIVE
Live
«Индиана» даже без лидера вернула интригу! Ждём очередной чудесный камбек? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android