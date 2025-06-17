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«Рад, что он травмирован». Стивен Эй Смит резко высказался о Тайризе Халибёртоне

«Рад, что он травмирован». Стивен Эй Смит резко высказался о Тайризе Халибёртоне
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В данный момент проходит пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 67:55 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
92 : 86
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам

Во время большого перерыва североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался об игре разыгрывающего и лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона, который не только получил травму, но и остался без набранных очков по итогам первой половины.

«Тайриз Халибёртон выглядел ужасно, и я рад, что он травмирован. Не то чтобы я рад его травме, но, по крайней мере, теперь у нас есть логичное объяснение», — заявил Эй Смит во время прямого эфира.

Следить за матчем:
«Индиана» даже без лидера вернула интригу! Ждём очередной чудесный камбек? LIVE
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«Индиана» даже без лидера вернула интригу! Ждём очередной чудесный камбек? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
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