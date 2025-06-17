«Рад, что он травмирован». Стивен Эй Смит резко высказался о Тайризе Халибёртоне

В данный момент проходит пятый матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 67:55 в пользу домашней команды.

Во время большого перерыва североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался об игре разыгрывающего и лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона, который не только получил травму, но и остался без набранных очков по итогам первой половины.

«Тайриз Халибёртон выглядел ужасно, и я рад, что он травмирован. Не то чтобы я рад его травме, но, по крайней мере, теперь у нас есть логичное объяснение», — заявил Эй Смит во время прямого эфира.