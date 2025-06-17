40 очков Уильямса помогли «Оклахоме» победить «Индиану» в 5-м матче финала плей-офф НБА

В ночь с 16 на 17 июня мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) закончился пятый матч финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:109 и вышли вперёд в серии — 3-2.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс, на счету американского баскетболиста 40 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи.

У «Индианы» самым результативным стал Паскаль Сиакам. В активе камерунца 28 очков, шесть подборов и пять результативных передач.

Шестая игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 19 на 20 июня.