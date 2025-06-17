Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс, результат матча 17 июня 2025, счет 120:109, финал плей-офф НБА 2024-2025

40 очков Уильямса помогли «Оклахоме» победить «Индиану» в 5-м матче финала плей-офф НБА
Комментарии

В ночь с 16 на 17 июня мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) закончился пятый матч финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:109 и вышли вперёд в серии — 3-2.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс, на счету американского баскетболиста 40 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи.

У «Индианы» самым результативным стал Паскаль Сиакам. В активе камерунца 28 очков, шесть подборов и пять результативных передач.

Шестая игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 19 на 20 июня.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
Сейчас читают:
«Оклахома» в одном шаге от титула, а у «Индианы» сломался лидер. Неужели всё решено?
«Оклахома» в одном шаге от титула, а у «Индианы» сломался лидер. Неужели всё решено?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android