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Стало известно, в какой клуб НБА хочет перейти Кевин Дюрант

Стало известно, в какой клуб НБА хочет перейти Кевин Дюрант
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Лёгкий форвард и лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант, по информации популярного североамериканского портала The Athletic, вскоре может быть обменян в другую команду.

Сообщается, что Дюрант заинтересован в продолжении карьеры в «Сан-Антонио Спёрс». Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания называл три клуба, которые, вероятнее всего, могли бы заполучить 36-летнего баскетболиста: «Майами Хит», «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио».

В прошедшем регулярном сезоне Дюрант провёл 62 матча, в среднем набирая 26,6 очка, делая шесть подборов и 4,2 передачи за игру. Несмотря на его усилия, «Финикс Санз» не сумели выйти в плей-офф НБА.

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Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
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Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
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Новости. Баскетбол
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