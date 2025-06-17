Результаты игрового дня плей-офф НБА 17 июня

В ночь с 16 на 17 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый матч финальной серии плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.

Все результаты игрового дня НБА 17 июня

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 120:109 (счёт в серии 3-2).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс, на счету американского баскетболиста 40 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи.

Шестая игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 19 на 20 июня. В случае победы «Оклахома» станет чемпионом НБА.