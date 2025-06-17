Результаты игрового дня плей-офф НБА 17 июня
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В ночь с 16 на 17 июня мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся пятый матч финальной серии плей-офф между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым результатом встречи.
Все результаты игрового дня НБА 17 июня
«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 120:109 (счёт в серии 3-2).
НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард
Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс, на счету американского баскетболиста 40 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи.
Шестая игра серии пройдёт в Индианаполисе (США, штат Индиана) в ночь с 19 на 20 июня. В случае победы «Оклахома» станет чемпионом НБА.
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