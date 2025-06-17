Джейлен Уильямс — второй игрок в истории с «Оклахомы» с 40 очками в матче финала НБА

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс принял участие в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:109 (3-2).

Уильямс провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 40 очков (14 из 25 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 9 из 12 — штрафные), шесть подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+14».

Таким образом, 24-летний баскетболист вошёл в историю «Оклахомы» как второй баскетболист, набравший 40 и более очков в матче финальной серии плей-офф НБА. Первым это достижение покорилось разыгрывающему Расселлу Уэстбруку в 2012 году.