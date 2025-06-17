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Джейлен Уильямс — второй игрок в истории с «Оклахомы» с 40 очками в матче финала НБА

Джейлен Уильямс — второй игрок в истории с «Оклахомы» с 40 очками в матче финала НБА
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс принял участие в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:109 (3-2).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард

Уильямс провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 40 очков (14 из 25 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 9 из 12 — штрафные), шесть подборов и четыре результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+14».

Таким образом, 24-летний баскетболист вошёл в историю «Оклахомы» как второй баскетболист, набравший 40 и более очков в матче финальной серии плей-офф НБА. Первым это достижение покорилось разыгрывающему Расселлу Уэстбруку в 2012 году.

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