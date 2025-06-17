Шей Гилджес-Александер стал автором уникальной статистики в истории финала НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:109 (3-2).

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 31 очко (9 из 21 с игры, 13 из 14 — штрафные), 10 результативных передач, четыре блок-шота, два подбора и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, 26-летний баскетболист вошёл в историю как первый игрок, достигший таких показателей в отдельно взятом матче финальной серии плей-офф НБА.