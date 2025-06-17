Карлайл ответил, сможет ли травмированный Халибёртон помочь «Индиане» в следующем матче

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после пятого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (109:120, 2-3) прокомментировал состояние разыгрывающего Тайриза Халибёртона, который по ходу встречи получил травму.

«Он сейчас не в оптимальной форме, но, думаю, он не пропустит следующий матч. Впрочем, в этой серии немало игроков, которые тоже далеки от идеальных кондиций», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс. За 35 минут на площадке он отметился 40 очками, шестью подборами и четырьмя результативными передачами.