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Халибёртон ответил, сыграет ли он в шестом матче с «Оклахомой», несмотря на травму

Халибёртон ответил, сыграет ли он в шестом матче с «Оклахомой», несмотря на травму
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после пятого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (109:120, 2-3) высказался по поводу своей травмы и возможного участия в шестой игре.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард

«Это же финал НБА. Я всю жизнь трудился ради этого момента. Даже мысли не возникает не выйти на площадку. Если я могу ходить, я хочу играть», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс. За 35 минут на площадке он отметился 40 очками, шестью подборами и четырьмя результативными передачами.

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