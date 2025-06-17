Халибёртон ответил, сыграет ли он в шестом матче с «Оклахомой», несмотря на травму

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после пятого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (109:120, 2-3) высказался по поводу своей травмы и возможного участия в шестой игре.

«Это же финал НБА. Я всю жизнь трудился ради этого момента. Даже мысли не возникает не выйти на площадку. Если я могу ходить, я хочу играть», — заявил Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс. За 35 минут на площадке он отметился 40 очками, шестью подборами и четырьмя результативными передачами.