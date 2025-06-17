Гилджес-Александер объяснил, почему Алекса Карузо слушают все игроки «Оклахомы»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после пятого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (120:109, 3-2) оценил влияние атакующего защитника Алекса Карузо.

«Он [Алекс Карузо] единственный в команде, у кого есть чемпионское кольцо . Он знает, что нужно для победы. Когда он говорит — его слушают все. Его вклад в игру невозможно игнорировать», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 31 очко (9 из 21 с игры, 13 из 14 — со штрафных), сделал 10 результативных передач, четыре блок-шота, два подбора и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».