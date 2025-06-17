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Гилджес-Александер объяснил, почему Алекса Карузо слушают все игроки «Оклахомы»

Гилджес-Александер объяснил, почему Алекса Карузо слушают все игроки «Оклахомы»
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после пятого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (120:109, 3-2) оценил влияние атакующего защитника Алекса Карузо.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард

«Он [Алекс Карузо] единственный в команде, у кого есть чемпионское кольцо. Он знает, что нужно для победы. Когда он говорит — его слушают все. Его вклад в игру невозможно игнорировать», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 31 очко (9 из 21 с игры, 13 из 14 — со штрафных), сделал 10 результативных передач, четыре блок-шота, два подбора и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

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