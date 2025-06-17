Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Итальянскому баскетболисту диагностировали онкологическое заболевание

Итальянскому баскетболисту диагностировали онкологическое заболевание
Аудио-версия:
Комментарии

У 33‑летнего баскетболиста итальянского «Виртуса» Ачилле Полонары обнаружили онкологическое заболевание крови. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Болоньи.

Ранее спортсмен перенёс операцию по удалению опухоли яичек и вернулся на площадку, однако недавнее специализированное обследование выявило новое заболевание. Сейчас Полонара находится в больнице, где проходит курс терапии.

«Ачилле прошёл дополнительное обследование, по результатам которого у него обнаружили миелоидный лейкоз. Он госпитализирован и получает необходимое лечение. Вся семья «Виртуса» поддерживает его и желает скорейшего выздоровления», — говорится в официальном сообщении клуба.

Полонара играет за «Виртус» с 2023 года. В его карьере были испанская «Баскония», турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», а также литовский «Жальгирис».

Сейчас читают:
Леброн Джеймс — провокатор. Неужели легендарный баскетболист завершит карьеру?
Леброн Джеймс — провокатор. Неужели легендарный баскетболист завершит карьеру?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android