Итальянскому баскетболисту диагностировали онкологическое заболевание

У 33‑летнего баскетболиста итальянского «Виртуса» Ачилле Полонары обнаружили онкологическое заболевание крови. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Болоньи.

Ранее спортсмен перенёс операцию по удалению опухоли яичек и вернулся на площадку, однако недавнее специализированное обследование выявило новое заболевание. Сейчас Полонара находится в больнице, где проходит курс терапии.

«Ачилле прошёл дополнительное обследование, по результатам которого у него обнаружили миелоидный лейкоз. Он госпитализирован и получает необходимое лечение. Вся семья «Виртуса» поддерживает его и желает скорейшего выздоровления», — говорится в официальном сообщении клуба.

Полонара играет за «Виртус» с 2023 года. В его карьере были испанская «Баскония», турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», а также литовский «Жальгирис».