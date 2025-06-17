Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт: Джейлен Уильямс — это по-настоящему колоссальная сила

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после пятого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (120:109, 3-2) прокомментировал выступление тяжёлого форварда Джейлена Уильямса, который отметился 40 набранными очками.

«Это по-настоящему колоссальная сила — именно так и хочется сказать. Когда он находится в оптимальной форме, его действия наполнены уверенностью, и сегодня он продемонстрировал потрясающую игру. В шестом матче нам потребуется такой же настрой с его стороны.

Болельщики сегодня превзошли сами себя — их поддержка была невероятной, они вели нас вперёд. Нам нужно было продемонстрировать единство, боевой дух и страсть, которые находят отклик в сердцах наших поклонников. Думаю, сегодня нам это удалось», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.