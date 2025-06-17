Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт: Джейлен Уильямс — это по-настоящему колоссальная сила

Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт: Джейлен Уильямс — это по-настоящему колоссальная сила
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после пятого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (120:109, 3-2) прокомментировал выступление тяжёлого форварда Джейлена Уильямса, который отметился 40 набранными очками.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард

«Это по-настоящему колоссальная сила — именно так и хочется сказать. Когда он находится в оптимальной форме, его действия наполнены уверенностью, и сегодня он продемонстрировал потрясающую игру. В шестом матче нам потребуется такой же настрой с его стороны.

Болельщики сегодня превзошли сами себя — их поддержка была невероятной, они вели нас вперёд. Нам нужно было продемонстрировать единство, боевой дух и страсть, которые находят отклик в сердцах наших поклонников. Думаю, сегодня нам это удалось», — заявил Дэйгнолт во время послематчевой пресс-конференции.

Сейчас читают:
Одна победа до легендарности. «Оклахома» — это теперь неудержимая машина!
Одна победа до легендарности. «Оклахома» — это теперь неудержимая машина!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android