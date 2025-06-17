«Оклахома» — первая команда в истории финалов НБА с 15+ перехватами и 12+ блоками за матч

Сегодня, 17 июня, завершился пятый матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 120:109 (3-2) в пользу домашней команды.

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети X, «Оклахома» стала первой командой в истории финалов плей-офф НБА, которой удалось в одном матче набрать как минимум 15 перехватов и 12 блок-шотов.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс. За 35 минут на площадке он отметился 40 очками, шестью подборами и четырьмя результативными передачами.