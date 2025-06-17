Уэйд рассказал, что пытался позлить Леброна и Кармело после титула в 2006 году

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легендарный игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, что захотел позлить своих друзей Леброна Джеймса и Кармело Энтони после завоевания титула в 2006 году.

«Я, наверное, чертовски надоедал своим друзьям. Сразу после чемпионства в 2006 году Леброн устроил велопробег в Кливленде, и я был там. Знал, что там будет Мело, хотел, чтобы они увидели, что я чемпион», — сказал Уэйд в подкасте Pardon My Take.

В 2006 году Джеймс устроил велопробег, во время которого подарил почти 300 школьникам новые велосипеды. В финале НБА «Майами» отыгрался со счёта 0-2, выиграв четыре матча кряду у «Даллас Маверикс» и взяв трофей.