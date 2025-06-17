Гилджес-Александер превзошёл Джордана и Леброна по уникальному показателю в плей-офф НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 120:109 (3-2).

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 31 очко (9 из 21 с игры, 13 из 14 — со штрафных), сделал 10 результативных передач, четыре блок-шота, два подбора и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Как отмечает аккаунт NBA TV в социальной сети X, 26-летний баскетболист превзошёл легендарного Майкла Джордана (11) и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса (11) по числу матчей в одном плей-офф с 30 и более набранными очками и не менее чем пятью результативными передачами — на счету Шея уже 12 таких игр.