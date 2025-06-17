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Гилджес-Александер приблизился к достижению Джордана и Оладжьювона в плей-офф НБА

Гилджес-Александер приблизился к достижению Джордана и Оладжьювона в плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» и самый ценный игрок (MVP) НБА этого сезона Шей Гилджес-Александер в плей-офф 2025 года провёл 15 игр, набрав как минимум 30 очков.

По информации статистического портала Crazy Stats, в истории НБА больше всего таких игр в плей-офф у Майкла Джордана (16 в 1992 году) и Хакима Оладжьювона (16 в 1995 году). Гилджес-Александер сравнялся с легендарным игроком «Лейкерс» Коби Брайантом (15 в 2009 году) по этому показателю.

В пятом матче финала НБА «Оклахома» одержала победу над «Индианой» со счётом 120:109. Гилджес-Александер набрал 31 очко, сделал два подбора, 10 передач и четыре блок-шота. «Тандер» вышли вперёд в серии — 3-2.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард
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