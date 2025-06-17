Гилджес-Александер приблизился к достижению Джордана и Оладжьювона в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» и самый ценный игрок (MVP) НБА этого сезона Шей Гилджес-Александер в плей-офф 2025 года провёл 15 игр, набрав как минимум 30 очков.

По информации статистического портала Crazy Stats, в истории НБА больше всего таких игр в плей-офф у Майкла Джордана (16 в 1992 году) и Хакима Оладжьювона (16 в 1995 году). Гилджес-Александер сравнялся с легендарным игроком «Лейкерс» Коби Брайантом (15 в 2009 году) по этому показателю.

В пятом матче финала НБА «Оклахома» одержала победу над «Индианой» со счётом 120:109. Гилджес-Александер набрал 31 очко, сделал два подбора, 10 передач и четыре блок-шота. «Тандер» вышли вперёд в серии — 3-2.