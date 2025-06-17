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Дуэт Гилджес-Александера и Уильямса из «Оклахомы» повторил достижение Леброна и Ирвинга

Дуэт Гилджес-Александера и Уильямса из «Оклахомы» повторил достижение Леброна и Ирвинга
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Дуэт баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), состоящий из 26-летнего канадского защитника Шея Гилджес-Александера и форварда Джейлена Уильямса, в пятом матче финальной серии сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс» (120:109), повторил достижение звёздных Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
17 июня 2025, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 40, Гилджес-Александер - 31, Уиггинс - 14, Уоллес - 11, Дорт - 9, Холмгрен - 9, Хартенштайн - 4, Карузо - 2, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Макконнелл - 18, Несмит - 14, Тёрнер - 13, Топпин - 12, Матурин - 7, Нембард - 7, Халибёртон - 4, Брэдли - 4, Фёрфи - 2, Брайант, Уокер, Джонсон, Джексон, Шиппард

Дуэт Гилджес-Александера и Уильямса первый со времён финала 2017 года, который смог покорить статистическую планку в 30+ и 40+ очков в одном матче. В пятой игре с «Индианой» Шей набрал 31 очко, а Уильямс — 40.

Леброн и Кайри в составе «Кливленд Кавальерс» покорили такой показатель в пятом матче финала 2016 года с «Голден Стэйт Уорриорз» — Джеймс и Кайри набрали тогда по 41 очку. В 2017-м Ирвинг и Джеймс повторили своё достижение в четвёртой игре финала всё с теми же «Уорриорз», Джеймс набрал 31 очко, а Ирвинг — 40.

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