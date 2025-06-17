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«Было бы идеально». Журналист — о команде, которой бы подошёл Егор Дёмин в НБА

«Было бы идеально». Журналист — о команде, которой бы подошёл Егор Дёмин в НБА
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Журналист и обозреватель NCAA Джером Джордан поделился мнением о том, для какой команды россиянин Егор Дёмин стал бы идеальным вариантом на предстоящем драфте НБА 2025 года.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

— До драфта НБА осталось 10 дней. Вот где, согласно последним прогнозам, может оказаться Егор Дёмин. По версии Sports Illustrated, он занимает 13-е место и может попасть в «Атланту Хоукс». CBS Sports ставит его на 15-е место — «Оклахома-Сити Тандер». USA Today и The Athletic прогнозируют для него 16-е место — «Орландо Мэджик» (по факту «Мемфис Гриззлиз» после недавнего обмена. — Прим. «Чемпионата»). Какой из этих вариантов тебе нравится больше всего?
— Больше всего мне нравится вариант с «Тандер». И я уже не раз об этом говорил: судя по всему, он не пройдёт дальше 15-го выбора. Думаю, 15-е место — это его последний возможный шанс, если его не выберут раньше. И мне нравится этот вариант, ведь «Тандер» сейчас в финале — счёт 2-2, пятая игра уже сегодня вечером (сейчас 3-2 в пользу «Тандер». — Прим. «Чемпионата»). Егор мог бы стать там отличным запасным разыгрывающим. К тому же у команды прекрасная культура, а Сэм Прести проделал невероятную работу с драфт-пиками за последние несколько лет.

15-е место в «Тандер» было бы идеальным вариантом. Хотя 14-е место в «Спёрс» тоже выглядит неплохо. Мы знаем, что «Хоукс», «Блэйзерс», «Тандер» и «Джаз» заинтересованы в Егоре. Поэтому уверен, что он точно не уйдёт дальше 15-го выбора. Точно не пройдёт дальше. Не пройдёт дальше 15-го.

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