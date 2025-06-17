Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон намекнул на возможную покупку клуба НБА

Мэджик Джонсон намекнул на возможную покупку клуба НБА
Комментарии

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола и легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон в беседе с журналистом и ведущим Стивеном Эй Смитом в программе First Take на ESPN намекнул на то, что не против стать владельцем «Нью-Йорк Никс».

— Если ты собираешься вернуться, то есть только одно место? Тебя не интересует никто, кроме «Лейкерс», верно?
— Меня интересует «Лейкерс». Но я могу заинтересоваться другим клубом, в зависимости от того, кто является владельцем. Если Долан когда-нибудь выставит «Никс» на продажу, я буду первым в очереди [на покупку]. «Никс» — это «Никс». Нью-Йорк — это Нью-Йорк. Мне нравилась реакция болельщиков, этот город был «в огне».

Сейчас читают:
О чём больше всего сожалеет Майкл Джордан
О чём больше всего сожалеет Майкл Джордан
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android