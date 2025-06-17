Гилберт Аренас отдал должное «Индиане» в финале НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас отдал должное «Индиане Пэйсерс» в финале НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

«Они очень хорошо приспособились, поставив Джейлена Уильямса на острие, дав ему [Гилджес-Александеру] немного расслабиться в атаке, чтобы он мог взять верх в последние пять минут игры.

«Пэйсерс» играют в более качественный баскетбол. Один из тренеров [Рик Карлайл] намного лучше действует в игре. Если бы он обладал таким же талантливым составом, то серия уже давно бы закончилась», — сказал Аренас в своём подкасте Gil’s Arena.