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Гилберт Аренас отдал должное «Индиане» в финале НБА

Гилберт Аренас отдал должное «Индиане» в финале НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас отдал должное «Индиане Пэйсерс» в финале НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

«Они очень хорошо приспособились, поставив Джейлена Уильямса на острие, дав ему [Гилджес-Александеру] немного расслабиться в атаке, чтобы он мог взять верх в последние пять минут игры.

«Пэйсерс» играют в более качественный баскетбол. Один из тренеров [Рик Карлайл] намного лучше действует в игре. Если бы он обладал таким же талантливым составом, то серия уже давно бы закончилась», — сказал Аренас в своём подкасте Gil’s Arena.

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