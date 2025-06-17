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«Невозможно раскрыть все карты». Отец Дончича — о форме сына

«Невозможно раскрыть все карты». Отец Дончича — о форме сына
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Саша Дончич, являющийся отцом 26-летнего звёздного словенского разыгрывающего защитника команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, прокомментировал форму своего похудевшего сына.

«Я лично видел, как он работает. Реакция ожидаема. Всё, что я могу сказать, это то, что он хорошо выглядит. Хорошо.

Его будущее? Подождите. До конца лета ещё далеко. Невозможно сразу раскрыть все карты», — приводит слова Дончича-старшего издание Sportskeeda.

Дончич выступает в НБА с 2018 года. Шесть с половиной лет он провёл в составе «Даллас Маверикс», а 2 февраля 2025 года был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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