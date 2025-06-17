Анастасия Косу рассказала, чем баскетбол в США отличается от России

Российская баскетболистка Анастасия Косу, выступающая за «Миннесоту Линкс» в женской НБА (WNBA) объяснила, в чём разница между баскетболом в США и в России.

«Я уделяю много внимания деталям. В России я играла на другой позиции, больше «четвёркой», под кольцом, а здесь осваиваю роль «тройки» — учусь новым элементам, пик-н-роллам, это всё для меня новое, но мне интересно.

Здесь баскетбол гораздо быстрее, и меня этому учат. Я работаю над мелочами как в атаке, так и в защите. Иногда что-то было непонятно, но команда и тренеры всегда помогают, за что я им очень благодарна», — сказала Косу в интервью на официальном канале «Миннесоты» в YouTube.

Напомним, в России Косу выступала за женские баскетбольные клубы «Динамо» и УГМК.