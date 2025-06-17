Россиянка Косу высказалась об игре с соотечественницей Клюндиковой в женской НБА

Российская баскетболистка Анастасия Косу, выступающая за «Миннесоту Линкс» в женской НБА (WNBA), рассказала о том, каково это — играть с соотечественницей Марией Клюндиковой (в девичестве Вадеева) за одну команду в США.

«Я очень рада, что она здесь! Мы были одноклубницами в России три года, у нас замечательные отношения. Приятно, что мы снова вместе, это здорово», — сказала Косу в интервью на официальном канале «Миннесоты» в YouTube.

Напомним, «Миннесота» на драфте женской НБА 2025 года выбрала Косу под общим 15-м пиком. Клюндикова изначально подписала контракт с «Лос-Анджелес Спаркс», за который выступала ранее в WNBA, но была отчислена из состава.