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«Он был другим». Чемпион НБА назвал своего идола. Это не Майкл Джордан

«Он был другим». Чемпион НБА назвал своего идола. Это не Майкл Джордан
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио» Стивен Джексон отдал должное легендарному игроку «Чикаго Буллз» Майклу Джордану, но рассказал, почему восхищался не менее легендарным Коби Брайантом, игравшим за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я знал Коби всю свою жизнь, но я не восхищался Джорданом, я восхищался Коби. Поскольку он был того же возраста, что и я, ту самоотверженность, которую он показывал в подростковом возрасте, я не думал, что это было реально. Он просто был другим. Все ели в McDonalds в старших классах и едят в этом заведении по сей день. Все это ели… Но только не Коби.

Джордан был лучшим, но он был самым близким игроком к Майклу, которого я видел. Я наблюдал за тем, как этот парень стремился стать великим и действительно стал им», — сказал Джексон в подкасте Byron Scott’s Fast Break.

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