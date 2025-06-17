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Назван состав участников Единой лиги в сезоне-2025/2026

Назван состав участников Единой лиги в сезоне-2025/2026
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Во вторник, 17 июня, в Москве прошло заседание Совета Единой лиги ВТБ, в котором приняло участие руководство турнира, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран. Совет состоялся в преддверии сезона-2025/2026 для обсуждения участников и регламента нового сезона, о чём сообщила пресс-служба турнира.

В новом сезоне Единой лиги сыграют 11 клубов: «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Пари Нижний Новгород», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш», ЦСКА.

Сообщается, что «Астана» не сможет продолжить участие в Единой лиге, но при этом сыграет в чемпионате молодёжной лиги, в которой всего будет играть 14 команд — молодёжные коллективы клубов основного чемпионата, а также молодёжные проекты «Астаны», «Минска» и «Химок».

Чемпионом 2025 года стал ЦСКА, обыгравший «Зенит» в финале 4-2.

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